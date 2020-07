Juventus, ufficiale: Andrea Pirlo nuovo tecnico dell'Under 23

«Inizia oggi una nuova avventura, per Andrea Pirlo e per la Juventus, che dopo 5 anni tornano a lavorare insieme. Andrea è infatti il nuovo allenatore dell'Under 23». Lo annuncia il club torinese sul suo sito. «Dunque, da Maestro… a Mister; Pirlo ha salutato la Juventus dopo quattro stagioni nell'estate del 2015, con un palmarès bianconero incredibile: quattro Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Una storia costellata di tante, tantissime gemme: goal decisivi, assist dipinti su tela, visione di gioco comune a nessuno. E un'esperienza, quella stessa che ha portato Andrea sul tetto del mondo con la Nazionale azzurra nel 2006, che ora metterà a disposizione dei ragazzi dell'Under 23, un progetto recente, in crescita continua e che quest'anno ha portato, alla sua seconda stagione, il suo primo e storico frutto, la Coppa Italia di categoria. Una sfida è alle porte, per un ritorno che non può che far piacere. Welcome Back, coach Pirlo!», si legge. Ultimo aggiornamento: 18:22

