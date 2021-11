Juventus, ira Allegri: «In 5 giorni buttato un mese e mezzo». E chiede la reazione in Champions

TORINO Basta un pareggio contro lo Zenit per la qualificazione matematica agli ottavi di Champions. Ma alla Juve domani sera serve molto di più, per dare un segnale, invertire la rotta e reagire alla seconda sconfitta consecutiva in campionato. «Domani abbiamo la possibilità di centrare il primo obiettivo della stagione, poi saremo nella condizione di lavorare tranquilli in campionato - il piano di Allegri - De Ligt e Chiesa stanno bene, indisponibili Kean, De Sciglio e Ramsey. Siamo tutti arrabbiati e dispiaciuti perché in 5 giorni abbiamo buttato a mare quello che abbiamo costruito in un mese e mezzo. Siamo ricaduti, ora ricostruiamo un pezzettino alla volta».

SOLUZIONE Lavorare e stare zitti. Chi vince è bravo e chi perde ha torto. Ne abbiamo perse due di fila, dobbiamo stare zitti e lavorare, è un senso di responsabilità che dobbiamo avere tutti.

NESSUN RIMPIANTO Mi sento l’allenatore della Juve, è una sfida che ho accettato per dare una mano e tornare a vincere. Non è una sfida facile, non lo si fa in un giorno.

CLIMA SPOGLIATOIO La squadra è intelligente e ha capito che quando ci son momenti così non c’è nemmeno bisogno di alzare la voce, bisogna reagire, pensare poco e lavorare tanto.

APPROCCIO Abbiamo avuto un approccio diverso tra le grandi partite e quelle normali. Ma i campionati passano da quelle normali, e noi le abbiamo sbagliate. Dobbiamo lavorare per fare in modo che non capiti più.

MODULO E TRIDENTE Se avessi la garanzia di vincerle tutte con la difesa a 3 passerei anche a 7 nel caso. E’ questione di migliorare la fase della difesa, non di quanti giocano. Morata magari domani si sblocca e inizia a segnare sempre. Tridente? Le squadre si possono permettere tutto, ma dipende dall’approccio. Chiesa è a disposizione, magari giocherà dall’inizio.