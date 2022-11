Juventus, Agnelli e Nedved si dimettono insieme a tutto il Cda

Terremoto in casa Juventus. Tutto il consiglio di amministrazione del club bianconero si è dimesso. A rassegnare le proprie dimissioni in serata, in un consiglio straordinario che si è tenuto alla Continassa, sono stati il presidente Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood. Si chiude così una delle epoche più vincenti della storia della Juventus, che durante la presidenza Agnelli (maggio 2010) ha raggiunto il record dei nove scudetti consecutivi.

L'indagine Prisma

Impossibile non pensare ad una ripercussione dell'indagine Prisma, aperta dalla Procura di Torino, che vede la Juventus coinvolta con l'accusa di falso in bilancio, e le ultime contestazioni della Consob che hanno spinto la società a rivedere il progetto di bilancio da approvare facendo slittare due volte l'assemblea degli azionisti.

Agnelli e l'ultimo incontro con i dipendenti: «Dobbiamo essere uniti»

«Dobbiamo essere tutti uniti, la società ha sempre agito con correttezza». È stato questo il messaggio di Andrea Agnelli durante l'ultima riunione alla Continassa di circa un mese fa per chiarire la situazione e dettare la linea dopo le novità emerse sull’inchiesta Prisma. A rapporto c'erano tutti i dipendenti della società, inclusa la dirigenza, Allegri, Cherubini, i dirigenti del settore giovanile, e i legali del club. Agnelli aveva illustrato la posizione della società confermando la convinzione di aver agito nel rispetto delle norme sugli aspetti economici-finanziari.