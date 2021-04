Zanetti all’Inter, Maldini al Milan, e perché non Del Piero alla Juventus? L’idea affascina da sempre ma è tornata di moda dopo il caos Superlega: al momento John Elkann è intenzionato a confermare Andrea Agnelli fino a fine stagione, ma le riflessioni sono in corso e non si possono escludere ribaltoni al termine del campionato, anche ai piani altissimi della Continassa. Gli scenari sono diversi, e in divenire, e le certezze in questo momento...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati