È il Vlahovic-day. L'agente del serbo, Darko Ristic, è partito stamane da Belgrado per incontrare la Juventus, rappresentata dall'ad Arrivabene e dal dg Cherubini. L'obiettivo del vertice torinese previsto per il pomeriggio è quello di definire le commissioni e i bonus. Poi entro il weekend, covid permettendo, si procederà con le visite di rito e le firme. L'affare tra le parti, ricordiamolo, è concluso con il serbo che andrà a guadagnare circa 8 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Tutto fatto anche tra club: la Fiorentina incasserà circa 65 milioni più bonus, per una quotazione totale di 75. Il classe 2000 non vede l'ora di aggregarsi al nuovo gruppo, ma attenzione alla situazione di chi al momento non fa salti di gioia, ovvero Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo vorrebbe raggiungere Xavi a Barcellona, ma l'operazione che coinvolge anche l'Atletico Madrid (proprietario del cartellino) va ancora definito. Senza dimenticare che i blaugrana devono prima risolvere il caso Dembélé.

NANDEZ SCALPITA: VUOLE LA JUVE

Non solo attacco. Alla Continassa sono in corso delle riflessioni anche sul centrocampo. È stata trovata un'intesa di massima con il Cagliari per Nandez (17 milioni tra prestito e riscatto), ma l'affare potrà essere definito solo con l'addio di Bentancur. L'uruguiano, classe '97, piace molto in Premier ed è disposto a partire con un'offerta importante. Il suo cartellino viene valutato sui 25 milioni di euro.