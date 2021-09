Juventus, Adani attacca Allegri: «Non puoi resistere e basta»

Un altro capitolo dell'eterno "match" Allegri-Adani. Con il ritorno in panchina del tecnico toscano i tifosi osservano, e ascoltano, con attenzione le parole dell'ex opionionista di Sky che più di una volta si è scontrato con l'allentore della Juventus. Adani, dal canalw Twitch di Christian Vieri, analizza così la sconfitta di "Max" al San Paolo con il Napoli: «Devi provare a vincere, non puoi resistere e basta. Non sei così la squadra più forte d'Italia». Un intervento che ha infuocato le timeline dei social. (Video Twitch christianvieriofficial)

