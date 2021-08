Juve, ufficiale l'acquisto del brasiliano Kaio Jorge

Il Santos e la Juventus hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in Italia di Kaio Jorge. Lo ha annunciato il club brasiliano in una nota. La Juventus, ha dichiarato il presidente del Santos, Andres Rueda, «ha raggiunto le condizioni che chiedevamo e che riteniamo fossero le migliori in questo momento per il club, visto lo scenario in cui ci siamo trovati. In bocca al lupo a Kaio Jorge, speriamo che la tua strada prosegua bene». Nato a Olinda, Kaio Jorge ha 19 anni ed è arrivato al Santos nel 2013 per giocare nell'under 11, ricorda la nota, e con la prima squadra ha collezionato 84 presenze e 17 gol.