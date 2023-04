Allegri avvisa la Juve: «Saremmo dei matti a sottovalutare lo Sporting Lisbona. Vlahovic convocato, Pogba sta in piedi...»

Ci sono Vlahovic e Pogba, per un quarto di finale di Europa League che promette scintille; lo Sporting ha eliminato l’Arsenal mentre la Juve punta decisa la finale, anche per avere la certezza della prossima qualificazione in Champions. «Saremmo dei pazzi a sottovalutare i nostri avversari, hanno fatto fuori l’Arsenal e nelle ultimi 11 partite ne hanno vinte 7 e pareggiate 4, dobbiamo stare attenti e creare i pressupposti per prenderci il passaggio del turno a Lisbona. Pogba sta in piedi, partirà dalla panchina, ha fatto qualche allenamento con la squadra, averlo nel migliori condizioni nel finale sarebbe molto importante. Alex Sandro e Vlahovic sono disposizione, De Sciglio no. Dusan titolare? Ce la farebbe a fare anche 90 minuti, ma ha preso una botta alla caviglia, domani è a disposizione».

CASO PAREDES

«Il giorno di Pasquetta abbiamo mangiato anche bene, bellissima giornata. C’è stata una chiacchierata con Leandro, capisco la frustrazione e i momenti di nervosismo. Fa parte del gioco. L’importante è che tutti siano concentrati sugli ultimi 60 giorni della stagione. Ce ne sono tanti che non giocano, ma le scelte le faccio in funzione del bene della squadra. Sono contento che abbia avuto questa reazione, vuol dire che ci tiene a fare bene questi ultimi due mesi. La squadra non è nervosa, ma anche noi abbiamo il sangue nelle vene, non l’acqua. Ci possono essere delle reazioni, ma non giustifica quello che è successo con l’Inter: non sono cose belle da vedere»

59 PUNTI E TRIBUNALI

«A maggio se passiamo il turno il calendario si riempie con le semifinali. Vedremo se riusciamo ad andare in finale di Coppa Italia e poi ci sono 27 punti a disposizione in campionato. La squadra è solida rispetto alle notizie che arrivano o non arrivano da fuori. Noi pensiamo al campo, la società a difendersi. Con la sconfitta con la Lazio abbiamo fatto 59 punti, poi vediamo nelle ultime nove. Piaccia o non piaccia momentaneamente siamo la seconda forza del campionato. Chiaro a tutti, anche a chi non piace».

FIDUCIA DUSAN

«Ci sono state critiche anche per Cristiano, Vlahovic ha 22 anni, capita a tutti, capita anche ai grandi, in una stagione ci sono momenti in cui le cose vanno meno bene. Deve stare sereno, restare in equilibrio. Qui le opinioni cambiano come il vento a Livorno, da Libeccio a Maestrale, Dusan ha delle caratteristiche precise, ora non fa gol, ma sono contento di quanto sta facendo».

LA JUVE MIGLIORE

«Qual è la versione migliore di questa Juve? Quella che vince. Vediamo domani il sistema di gioco, Chiesa? Vediamo domani, non dipende dal modulo».