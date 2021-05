Juventus-Milan, alle 20:45 la diretta. Le formazioni ufficiali

Un vero e proprio spareggio per un posto in Champions League - questa sera all'Allianz di Torino - tra Juventus e Milan: chi perde è quasi fuori dai primi quattro, un pareggio sarebbe il risultato naturalmente più gradito dalle altre pretendenti. Chiesa dovrebbe tornare a disposizione di Pirlo e partire titolare sulla sinistra, con Rabiot ad affiancare Bentancur in mezzo. In avanti la scelta del partner di Ronaldo dipenderà dalle condizioni di Morata. Nel Milan, alle spalle di Ibra giocano Saelemaekers, Calhanoglu e Díaz. Bennacer e Kessie a centrocampo.

SEGUI LA DIRETTA

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio; Bonucci, Danilo, Demiral; Arthur, Bernardeschi, Kulusevski, Ramsey; Dybala. Allenatore: Pirlo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Çalhanoğlu; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu; Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Hauge, Krunić, Meïte, Tonali; Leão, Mandžukić, Rebić. Allenatore: Pioli.