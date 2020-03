Juventus-Milan di Coppa Italia rinviata «per rischio contagio incontrollato»

La semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan è stata rinviata a data da destinarsi e quindi non si disputerà invece domani come previsto inizialmente. La decisione è arrivata dopo un lungo vertice in Prefettura a Torino cominciato nel pomeriggio e terminato a tarda serata.

È stata la considerazione del «concreto rischio della diffusione incontrollata del contagio» tra i 40 mila tifosi che avrebbero potuto affollare domani sera l'Allianz Stadium a fare decidere per il rinvio di Juventus-Milan. È quanto è scritto nell'ordinanza firmata questa sera dal prefetto di Torino, Claudio Palomba.

Pur essendo già previsto il divieto d'accesso allo stadio per le persone residenti in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, provincia di Savona e Pesaro-Urbino, il dispositivo del prefetto evidenzia che a Torino era previsto «l'arrivo di numerosi tifosi per i quali non è possibile individuare con esattezza la provenienza, indipendentemente dalla residenza, in quanto potrebbe trattarsi di persone residenti anche in Piemonte, ma provenienti.per motivi di lavoro o di studio, dalla aree di cui agli allegati 1,2 e 3 (del Dpcm firmato domenica scorsa, che riguarda le zone 'rosse e giallè di diffusione del Coronavirus, ndr) con consenguente concreto di rischio per la pubblica e privata incolumità connesso al possibile ulteriore diffondersi del virus Covid-

La decisione al termine di una riunione fiume in prefettura a Torino con il questore Giuseppe De Matteis, il prefetto Claudio Palomba, l'assessore regionale allo sport Fabrizio Ricca, il collega alla sanità Luigi Icardi con la sindaca Chiara Appendino. In collegamento anche la Lega calcio Serie A e il ministero dell'Interno a cui è spettata l'ultima parola.

