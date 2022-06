Juve-Milan come 20 anni fa in Champions, il tweet accende la sfida del 28 maggio

Sarà di nuovo Juve-Milan, 20 anni dopo. L'algoritmo forse ha un'anima, visto la scelta di posizionare la sfida tra bianconeri e rossoneri proprio il 28 maggio 2023 ovvero 20 anni dopo la finale di Champions League di Manchester. A trionfare, all'epoca, fu il Milan che qualche istante dopo il sorteggio dei calendari di Serie A stagione 2022/23 ha twittato: «Giochiamo con la Juve la penultima partita della stagione... il 28 maggio. Dolci ricordi». Tag alla Juventus e via con la polemica tra tifosi che, commentando il post su Twitter, infuocano un match che arriverà tra quasi un anno. Juventus-Milan, infatti, si disputerà alla 37esima giornata, il 28 maggio 2023. Come dicevamo, esattamente nel ventennale della finale di Champions League vinta dal Milan ai calci di rigore a Manchester.

We play @juventusfc in the penultimate game of the season.... on 28 May. Sweet memories 🥲



28 maggio 2023: un #JuveMilan che evoca dolci ricordi ❤️🖤#SempreMilan #SerieATIM pic.twitter.com/BibgzNRW79

— AC Milan (@acmilan) June 24, 2022