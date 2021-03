Juve-Lazio 1-1 diretta: apre Correa, risponde Rabiot. Pari all'intervallo

È 1-1 all'intervallo: apre Correa servito da Kulusevski, risponde Rabiot sorprendendo Reina. Bene la Lazio nei primi 45'. Con personalità la squadra di Inzaghi ha messo sotto per buona parte la truppa di Pirlo. Il pareggio, inoltre, è stato davvero inaspettato. Ma ci sono le colpe del portiere spagnolo, che si è atto trafiggere sul proprio palo. Proteste bianconere per un fallo di mano di Hoedt in area di rigore: Massa decide di andare avanti.

45'pt Senza recupero, finisce il primo tempo.

45'pt Ancora Fares, stavolta col mancino. Sempre pericoloso. Pallone fuori.

44'pt Acerbi mette sul secondo palo, Milinkovic cerca la sponda per Immboile, ma Szczesny esce e chiude.

42'pt Lazio adesso bassa a difesa dell'area di rigore. Cerca l'accerchiamento invece la formazione di Pirlo.

39'pt GOL JUVE: Inaspettato arriva il pari juventino. Rabiot attacca la profondità servito da Morata e da posizione defilata scarica in porta con Reina che aveva anticipato il movimento per il possibile cross del francese. Che invece decide di calciare e beffa il portiere biancoceleste.

36'pt Buona Lazio, oltre il vantaggio, fino al momento. La Juve non ha creato nessun pericolo dalle parti di Reina.

35'pt Fallo di Alex Sandro su Correa. Gomito alto del difensore brasiliano sul centravanti argentino. Ci poteva stare anche il giallo.

32'pt Ancora Ramsey, questa volta fa bene la preparazione al tiro, ma sbaglia la conclusione.

30'pt Cerca l'imbucata per Ramsey, Kulusevski: ma non c'è spazio, e Leiva chiude bene sul gallese.

29'pt La partita si è incattivita. Ancora proteste poi della Juve per un tocco di Milinkovic, sempre di mano, ma questa volta fuori dall'area.

26'pt Conferma la sua decisione Massa: niente rigore.

25'pt Proteste della Juventus, per un fallo di mano di Hoedt, visto da Massa. Ma c'è comunque il corso il check Var.

23'pt Luis Alberto conclude con potenza. Ma il suo tiro è centrale. Blocca Szczesny.

20'pt Ancora Milinkovic, dal limite dell'area, piattone verso il secondo palo. Risponde Szczesny.

18'pt Applausi di Inzaghi per la sua squadra, che copre tutti gli spazi. La Juventus non riesce a trovare il varco in mezzo alla difesa biancoceleste.

14'pt GOL LAZIO: Passa con merito la squadra di inzaghi. E lo fa con Correa: errore di Kulusevski che manda praticamente in porta il Tucu, che punta Demiral, converge, e batte senza problemi Szczesny.

12'pt Buona la chiusura di Leiva, sul cross di Rabiot che stava trovando Chiesa a rimorchio.

11'pt Juventus tutta compatta nella propria metà campo. Mentre la Lazio continua a giocare anche con una certa qualità.

9'pt S'incarica Milinkovic della battuta: conclusione che sfiora il palo di Szczesny.

8'pt Punizione dal limite per la squadra di Inzaghi: Lazio in questo avvio padrona del campo.

6'pt Lazio in partita. Adesso ci prova Correa. Murato.

5'pt Subito pericolosa la squadra di Inzaghi: errore di Cuadrado che libera Fares, l'esterno converge e calcia col destro. Pallone alto.

4'pt Cerca la costruzione dal basso la Lazio, e lo fa anche prendendosi qualche rischio con Reina.

2'pt Squadre molto attente in questo avvio di partita. Anche se dimostrano di voler cercare subito l'azione che può sbloccare il match. Buoni ritmi.

1'pt Partita iniziata, primo pallone della Juventus.

Squadre in campo, parte l'inno della Serie A e subito dopo abbraccio tra Pirlo e Inzaghi.

Tutto pronto all'Allianz Stadium per Juve-Lazio, tra pochi minuti il fischio d'inizio.

Pirlo per non mollare definitivamente l'opzione scudetto. Inzaghi per non allontanarsi dal treno Champions League. Juventus e Lazio stasera si sfidano all'Allianz di Torino e sanno benissimo che, un passo falso, potrebbe compromettere la stagione. Entrambi gli allenatori hanno delle pesanti assenze, soprattutto nel pacchetto arretrato. Ai bianconeri mancheranno De Ligt e Chiellini, oltre a Bentancur colpito dal Covid e Dybala; i biancocelesti sono senza Lazzari e Radu: rispolverato Lulic. Ronaldo partirà dalla panchina: è questa la decisione clamorosa di Pirlo. In campo, dal primo minuto, ci sarà Morata. Arbitrerà Massa.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVE (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Alex Sandro; Chiesa, Ramsey, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Kulusevski. All.: Pirlo.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Massa.

