Juve, l'esordio di Miretti: «I compagni mi hanno aiutato facendomi sentire uno di loro»

Indimenticabile. Come tutti gli esordi. Fabio Miretti è stato l'osservato speciale di questo Juventus-Venezia (cronaca e tabellino) che ha regalato un nuovo pezzo di futuro ai bianconeri. Il giovanissimo classe 2003 è sceso in campo dal primo minuto con emozione. Ma anche con profonda soddisfazione: «Giocare nella Juve è un orgoglio indescrivibile. Ho avuto la fortuna di giocare nel settore giovanile e nell'Under 23. E oggi sono qui, con una emozione unica nello stadio dove ho sempre fatto il tifo per questa squadra». Miretti ha poi parlato di ispirazione e di giocatori da seguire: «Mi ritengo un giocatore più offensivo, una mezz'ala e per questo mi ispiro a De Bruyne. Oggi ho fatto una buona prestazione da mediano, penso quindi di poterlo fare». Incalzato dalle domande dell tv, Miretti ha confermato l'importanza di aver giocato nell'Under 23: «Ti prepara a un salto in prima squadra che dalle giovanili, potrebbe essere complicato. Contro il Venezia mi hanno aiutato i miei compagni, mi hanno fatto sentire uno di loro»

APPROFONDIMENTI SERIE A Bonucci, compleanno con doppietta e regalo alla Juve: il 2-1 al...

Allegri: «Miretti ha fatto una bella partita»

Il tecnico bianconero ha lanciato il giovane Miretti contro il Venezia. «Fabio ha fatto una bella partita. A parte che è uno che sa giocare a calcio, per lui è molto più facile, poi è uno che cerca sempre di giocare la palla avanti, questo direi che è un buon segno. Ha giocato con grande personalità e ha grossi margini di miglioramento, ha solamente 18 anni. Oggi non era facile e nel primo tempo la squadra si è appoggiata molto su di lui. Di questo sono molto contento. Da ringraziare tutto il settore giovanile che l'ha portato da 8 anni fino ad ora», ha aggiunto Allegri.