Juve fuori dalla Champions e nella bufera, si ferma Vlahovic, i tifosi chiedono le dimissioni di Allegri

Fuori dalla Champions e lontanissima dal Napoli in vetta alla classifica, la Juve rischia di aver già compromesso l’intera stagione a ottobre. La qualificazione alla prossima Champions al momento è distante 5 punti, mentre l’Europa League da conquistare nel testa a testa col Maccabi all’ultimo turno. Spopola l’hashtag #Allegriout sui social e non è una novità, ma al momento non ci sono ipotesi di esonero per la dirigenza che farà il primo punto stagionale alla pausa per i Mondiali. Ballano 30 milioni di euro per la mancata qualificazione agli ottavi, ma il crollo contro il Benfica rischia di costare ancora più caro: Vlahovic è stato costretto al cambio per un problema agli adduttori, esami nel pomeriggio al JMedical anche per Alex Sandro e nessun recupero all’orizzonte tra i vari Pogba, Chiesa, Paredes, Di Maria, De Sciglio e Bremer in vista del Lecce. Un leggero affaticamento per il serbo, che potrebbe accomodarsi in panchina al Via del Mare, proprio come Alex Sandro, lanciato nella mischia da Allegri solo nel finale, a causa di una contusione all’anca. Di ritorno da Lisbona, oggi Allegri si è presentato a Vinovo per assistere all’allenamento della Next Gen (U23) con Chiesa in campo insieme ai baby e nessuna intenzione di forzare i tempi: l’esterno punta l’Inter, stesso obiettivo di Pogba che però al momento è leggermente più indietro di condizione. La Juve intanto si consola con il baby Iling Junior, classe 2003, e protagonista della serata al Da Luz. Basterà?