Festa a casa McKennie con Dybala e Arthur, violate le norme anti covid: multa in arrivo

Norme anti covid violate e multa salata in arrivo dalla società. Il festino clandestino rischia di costare molto caro a McKennie, Dybala, Arthur, calciatori della Juventus sorpresi nella villa in collina del texano insieme a una decina d’altre persone ben oltre l’orario del coprifuoco.

Ma non è finita qui. Perché la polizia, intervenuta su segnalazione dei vicini di casa, è rimasta fuori per circa un’ora, prima che si aprisse il cancello per procedere all’identificazione dei presenti. Oltre alla multa per violazione delle norme covid, i tre juventini saranno sanzionati pesantemente anche dalla società; non proprio il modo migliore per affacciarsi al derby di sabato contro il Torino.