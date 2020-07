Juve, lesione muscolare per Douglas Costa: stagione finita a Udine

Guai per la Juventus, di ritorno da Udine con un infortunio pesante in attacco. Douglas Costa infatti è stato sottoposto questa mattina, presso il JMedical, a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato ma la sua stagione potrebbe essere già finita. Un problema per Sarri soprattutto in vista della Champions, visto che Douglas Costa si era ormai specializzato nel cambiare le partite le finale, subentrando dalla panchina. Ultimo aggiornamento: 15:36

