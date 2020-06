Juve, rinnovi fatti per Chiellini e Buffon

Mancava solo l’ufficialità, arrivata pochi minuti fa. Due colonne della Juventus rinnovano di un altro anno, Giorgio Chiellini e Gigi Buffon hanno infatti firmato il prolungamento del loro contratto (in scadenza) fino al 2021. In un momento particolare di entrambe le loro carriere: il portiere (a meno di sorprese) chiuderà la sua avventura in bianconero a 43 anni, mentre il capitano non è ancora tornato in campo in pianta stabile dopo l’infortunio al crociato. E intanto Buffon punta il Genoa: potrebbe giocare dal primo minuto staccando Paolo Maldini nella classifica all time delle presenze in Serie A. Ultimo aggiornamento: 16:27

