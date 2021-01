La Juve prende Bryan Reynolds, 20 anni: andrà in prestito

La Juventus sta per chiudere per Bryan Reynolds, 20 anni, esterno difensivo destro americano che gioca nell’FC Dallas nella Major League Soccer. La Juve ha battuto sul filo di lana la Roma, anch0essa interessata al giocatore. Reynolds andrà in prestito perchè la Signora ha già occupato tutti i post (slot) per gli extracomunitari. L'operazione sarà chiusa in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 7 milioni di dollari. A giugno verrà deciso il futuro del calciatore.

