Juventus, il Cda approva il bilancio di fine esercizio. Rosso di 209,9 milioni di euro

TORINO - Bianconeri in rosso, il Consiglio d’Amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2021 in perdita di 209,9 milioni di euro (-90 nel 2019-20) per effetti direttamente imputabili al Covid-19 e a minori proventi dai diritti dei calciatori. Mentre l'indebitamento finanziario netto raggiunge quota 389,2 milioni. «Il CdA di Juventus Football Club S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti - si legge nella nota della società -, convocata per il 29 ottobre 2021, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso l’Allianz Stadium».

