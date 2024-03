Joe Barone colpito da malore, trasportato d'urgenza in ospedale: rinviato il match con l'Atalanta

La partita Atalanta-Fiorentina in programma alle 18, apprende l'ANSA, sarà rinviata a causa di un grave malore del dg del club viola, Joe Barone, avvenuto nel ritiro della squadra in prossimità dell'incontro. La Lega di Serie A, con un comunicato, ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di Atalanta-Fiorentina, che era in programma alle 18.

Atalanta-Fiorentina rinviata

Atalanta-Fiorentina è ufficialmente rinviata.

Ricoverato a Milano

Il direttore generale viola, Joe Barone, s'è sentito male in albergo, a Grassobbio (Bergamo), vicino all'aeroporto di Orio al Serio, dove la Fiorentina era in ritiro prima della partita con l'Atalanta. Il dirigente è stato trasportato a Milano e ricoverato in condizioni serie al San Raffaele.