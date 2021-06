Il bello dell’Italia per l’Europeo. La competizione parte stasera all’Olimpico. In ritardo di un anno, conseguenza della pandemia. Ma il calcio, con il debutto della Nazionale contro la Turchia all’Olimpico, ci aiuterà a voltare pagina già stasera. Insieme al nostro Paese che, nell’ultimo triennio, ha riscoperto l’azzurro. La gente si è riavvicinata proprio nel momento in cui siamo stati costretti a restare a casa. È stato il paradosso del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati