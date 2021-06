Italia-Svizzera, Mancini: «C'è la tensione giusta. Verratti? Decideremo domani»

Vigilia di partita per gli azzurri, che domani saranno in un Italia-Svizzera valido per la seconda giornata del Gruppo A ad Euro 2020. Alla conferenza stampa di rito è intervenuto il ct italiano Roberto Mancini, che sta sciogliendo in questo momento le ultime riserve sulla partiata.

Il prepartita - «La tensione c'è sempre ed è giusto che ci sia, è una partita importante come lo è stata la prima e c'è anche grande rispetto per la squadra che andiamo ad affrontare».

L'avversario - «La Svizzera è sempre tra le prime 10 del ranking europeo, ha un allenatore che conosce benissimo il calcio italiano, per questo abbiamo grande rispetto e dobbiamo fare una grande partita».

La forza della rosa - «Cambi? Nella nostra squadra sono tutti titolari, anche quando cambiamo le cose vanno sempre bene ed è merito dei ragazzi che sono tutti bravi. Alla fine però si gioca in 11, ma non importa chi gioca, tutti faranno la propria partita e la faranno bene».

Situazione Verratti - «Decideremo domani se verrà in panchina o se aspetteremo la prossima partita, ma in generale siamo ottimisti».