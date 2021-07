Dimenticate le Furie Rosse e la Roja: la Spagna stasera indosserà l’abito bianco. Non si tratta né di una scelta dettata da un improvviso senso estetico, né di esigenze televisive giacché blu contro rossi è la base cromatica del football di ogni latitudine. Non è nemmeno un tentativo di riesumare i Blancos del Real Madrid, fatti fuori da Luis Enrique e clamorosamente assenti per la prima volta dopo 21 anni dalle quattro selezioni giunte in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati