Diretta Italia-Spagna, live dalle 21. Formazioni ufficiali: c'è Immobile, fuori a sorpresa Morata

Dal nostro inviato a Londra - Il temporale prima di pranzo. Poi ancora pioggia intensa e appena 17 gradi. Non è estate, insomma, attorno a Wembley, prima della semifinale degli Europei Italia-Spagna: saranno 14 i gradi durante il match che comincerà alle 21 (le 20 locali) nel tempio londinese. La Nazionale di Roberto Mancini è per dieci-undicesimi la stessa che ha battuto venerdì sera il Belgio a Monaco. L'unica novità è Emerson, schierato da terzino sinistro al posto dell'infortunato Spinazzola che ieri è stato operato al tendine d'Achille in Finlandia. Nella Spagna fuori a sorpresa Morata: Luis Enrique gioca senza centravanti, al posto dell'attaccante della Juventus c'è Oyarzabal.

Italia-Spagna, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. A disp.: Meret, Sirigu, Florenzi, Toloi, Acerbi, Bastoni, Locatelli, Cristante, Pessina, Bernardeschi, Belotti, Berardi. Ct: Roberto Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferrán Torres, Dani Olmo, Oyarzabal. A disp.: De Gea, Sanchez, Gayà, Pau Torres, M. Llorente, D. Llorente, Alcantara, Rodri, Fabian Ruiz, Traoré, Gerard Moreno, Morata. Ct: Luis Enrique

Il prepartita a Londra

Massima correttezza tra la gente che cammina per strada, giusto qualche sfottò che ci sta. L'accesso, però, è stato concesso solo ai residenti in Inghilterra. La comunità italiana è di 700 mila persone, quella spagnola di 185 mila. Attesi 54 mila spettatori: accolta dal premier Jonson la richiesta del presidente dell'Uefa Ceferin di alzare il numero degli spettatori per le semifinali di oggi e di domani e per la finale dell'11. Due terzi della capienza di Wembley e spazio per 60 mila tifosi. Gli azzurri saranno 11 mila, i rivali 9 mila.

L'Italia è partita per lo stadio alle 18.20 locali. La curiosità è la location scelta per il breve soggiorno a Londra. Gli azzurri dormono a 500 metri da Wembley, a Lakeside Way. Vedono il teatro della sfida con la Spagna dalle loro fineste. Ma, per rispettare la bolla in cui deve restare ogni nazionale, sono stati costretti a salire sul pullman per spostarsi dall'albergo allo stadio. E hanno fatto un giro attorno a Wembley Park che è durato circa un quarto d'ora. A piedi avrebbero impiegato massimo 5 minuti.