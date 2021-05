Italia-San Marino 7-0: gli azzurri dilagano. Mancini ha avuto le indicazioni che cercava

Tutto semplice per l'Italia contro San Marino. A Cagliari finisce 7-0. Il penultimo test degli azzurri prima dell'Europeo dà sicuramente delle indicazioni importanti a Mancini. Due su tutte: Bernardeschi e Pessina devono far parte della spedizione. Anzi, lo juventino è ormai certo: il ct azzurro alla fine ha confermato che entrerà nei 26. Un grosso passo avanti nelle gerarchie lo fa anche Politano. Autore di una doppietta. Ricapitolando: a segno ci vanno Bernardeschi e Ferrari nel primo tempo. Poi, nella ripresa, arriva la doppietta del giocatore del Napoli, quella di Pessina - che segna i primi due gol azzurri - e il gol di Belotti.

Azzurri lenti prima del gol che ha aperto il match. San Marino ha tenuto bene il campo ma poi ha potuto poco. Da quel momento (31'pt) è stato dominio dell'Italia. Che adesso va in vacanza per due giorni e si ritroverà lunedì a Coverciano. Lì inizierà davvero la spedizione azzurra.

LA CRONACA

45'st Finisce così, senza recupero. Italia che batte 7-0 San Marino.

43'st Esce proprio Pessina: in campo Barella per questi ultimi minuti.

41'st GOL ITALIA: Ancora Pessina, per la sua doppietta personale. Bella azione insistita a sinistra degli azzurri, che premiano poi l'inserimento di Pessina che di punta anticipa Benedettini.

37'st Cross sul secondo palo che pesca Di Lorenzo che è bravo ad impattare in alto la sfera ma non è altrettanto preciso nel suo tentativo. Un'altra occasione per l'Italia.

35'st Politano appoggia per Di Lorenzo, che mette di prima intenzione ma centra in pieno un difensore di San Marino. C'è Belotti che sta cercando la doppietta in questo finale di gara.

31'st GOL ITALIA: Politano sigla la personale doppietta. Azione sempre di Bernardeschi a sinistra che trova un buon traversone. Rimpallo in area che premia proprio il calciatore del Napoli che al volo, di destro, dall'altezza del dischetto, batte per la sesta volta Benedettini.

29'st GOL ITALIA: Pessina sigla la manita. Punizione di Bernardeschi battuta all'indietro, conclusione di prima intenzione di Castrovilli che colpisce il palo, ribattuta di prima intenzione del centrocampista che segna a porta vuota. E primo gol in azzurro anche per lui.

27'st D'Addario dentro per San Marino. Bastoni invece prende il posto di Biraghi.

25'st Da quando è riuscito a sbloccare la gara, il migliore in campo è stato Bernardeschi. Partita importante al momento per uno degli elementi che si giocherà fino alla fine la chiamata di Mancini. Ma se il ct azzurro cercava conferme, una è sicuramente arrivata.

21'st GOL ITALIA: Stupenda l'azione dell'Italia che porta al gol del 4-0 di Belotti. Doppio scambio con Bernardeschi per l'attaccante del Torino che poi, col sinistro, scarica alle spalle di Benedettini. Dodicesimo gol in nazionale il Gallo.

17'st Triplo cambio per l'Italia: Meret, Belotti e Di Lorenzo dentro; fuori Cragno, Mancini e Grifo.

15'st Calcia Vitaioli, pallone che non impensierisce Cragno.

14'st Rimane a terra Nanni dopo un contrasto con Mancini. Calcio di punizione per San Marino.

10'st Politano vuole andare all'Europeo e si vede. Attacca a destra l'esterno, che arriva sul fondo e crossa sul secondo palo. Respinge Benedettini, pallone che arriva sui piedi di Castrovilli che calcia di prima intenzione, ancora ribattuto, poi fallo in attacco di Bernardeschi.

8'st Ha alzato visibilmente il ritmo l'Italia, come richiesto da Mancini alla fine del primo tempo. Adesso gli azzurri danno l'impressione di poter digalare.

6'st Primi movimenti anche per San Marino. Varrella si gioca tre cambi. Sono 6 quelli che si possono fare in questa partita.

5'st GOL ITALIA: Infatti arriva subito la terza rete azzurra, con Politano, appena entrato in campo. Bernardeschi lo cerca, sbaglia la difesa di San Marino, e palla che rimane lì per l'esterno del Napoli che appoggia col mancino sul secondo palo.

3'st Cross di Biraghi, potente e basso. Respinge la difesa di San Marino. Rispetto alla prima parte della prima frazione, l'Italia sembra essere ripartita con un piglio diverso.

1'st Iniziata la ripresa. Fuori Kean dentro Politano per Mancini. Brutta la prestazione dell'attaccante del Psg. L'attaccante adesso lo fa Bernardeschi. Nessun cambio invece per Varrella.

Alla fine del primo tempo decidono le reti di Bernardeschi e Ferrari. Il primo segna calciando col mancino dal limite dell'area; il secondo è bravo ad impattare la corta respinta di Battistini per appoggiare in porta. È stata un'Italia non bellissima: azzurri lenti che non riuscivano a trovare spazio. Poi dopo la rete che ha sbloccato il match, si è visto qualcosa in più.

47'pt finisce il primo tempo. Due a zero Italia.

45'pt Saranno 2 i minuti di recupero.

44'pt Grifo dalla sinistra riesce a prendersi un po' di campo centralmente. Poi prova la conclusione, deviata. E angolo per gli azzurri.

42'pt Sinistro potente di Biraghi, che centra in pieno Battistini che si lancia per murare la conclusione.

40'pt Ci prova San Marino, che guadagna un altro corner. La palla, messa in mezzo, dopo qualche rimpallo esce fuori dall'area di rigore azzurra. Con Tomassini che poi commette fallo in attacco.

38'pt Calcio di punizione dal limite dell'area per l'Italia: s'incarica della battuta Bernardeschi, che centra la barriera. Anche se il pallone sembrava fosse partito bene.

36'pt Buona iniziativa azzurra. Azione tutta di prima, che parte da sinistra con Biraghi, passa per Bernardeschi centrale che cerca l'inserimento di Castrovilli. Esce Benedettini e conquista la sfera. Ma prima vera azione, corale, da segnalare.

33'pt GOL ITALIA: Immediato raddoppio azzurro, questa volta ci pensa Ferrari. Bravo, sempre col sinistro, ad appoggiare in porta dopo l'uscita sbagliata di Benedettini.

31'pt GOL ITALIA: Arriva il gol dell'Italia, che sblocca la partita. Inserimento centrale di Castrovilli, che appoggia per Bernardeschi: lo juventino, capitano stasera, trova lo spazio per sparare col mancino. Tiro potente e partita finalmente aperta.

27'pt Si cominciano a muovere gli azzurri in panchina. Con un Roberto Mancini che appare poco soddisfatto di questa prima parte di gara. Ha ragione il tecnico italiano.

23'pt Ancora Mancini, ancora di testa, ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Stavolta il suo tentativo, deviato, finisce di poco a lato.

21'pt Italia lenta, che non trova spazio nella difesa di San Marino. Che si chiude tutta centralmente. E poi manca ancora quel tocco di qualità lì davanti che servirebbe in occasioni come queste.

18'pt Buon momento per la squadra di Varrella, che trova spazio con Nanni a destra e che riesce anche a mettere un buon pallone in mezzo. Bravo Cragno, in uscita bassa, a bloccare il pallone.

16'pt Ancora Tomassini, che calcia col sinistro cercando il secondo palo. Sfera alta.

14'pt Prima azione offensiva di San Marino, con Tomassini che con caparbietà riesce a conquistare un corner. Ferrari riesce a respingere di testa il traversone.

13'pt Lancio in profondità di Mancini, che trova Bernardeschi tutto aperto a destra: lo juventino converge e calcia col sinistro. Palla centrale.

12'pt Pressing immediato dell'Italia nel momento in cui si perde il pallone. Ma al momento manca un po' di qualità negli ultimi metri.

10'pt Amichevole sì, ma partita vera. In campo c'è molto agonismo.

7'pt Sugli sviluppi del corner il pallone arriva a Mancini che da dentro l'area schiaccia di testa. Benedettini si salva alzando sopra la traversa. Sull'altro giro dalla bandierina, nulla di fatto.

7'pt Buona giocata di Grifo a destra, che riesce a guadagnare un corner.

5'pt Prima conclusione azzurra, ci prova Pessina, col mancino. Ma ribatte di testa un difensore di San Marino.

3'pt Calcio d'angolo per l'Italia, con il pallone che schizza fuori dalle parti di Castrovilli, che salta un avversario e mette in mezzo. Respinge San Marino, poi commette fallo Toloi, secondo già della sua partita.

2'pt San Marino che in fase di non possesso si posiziona con un 4-4-1-1 molto compatto. Gli azzurri provano a velocizzare subito l'azione.

1'pt Partita iniziata, primo pallone per San Marino.

Minuto di raccoglimento per Burgnich e per le vittime della tragedia del Mottarone.

Squadre in campo, inni nazionali e poi fischio d'inizio per Italia-San Marino.

Penultimo test prima dell'Europeo per l'Italia, che a Cagliari (davanti a 500 spettatori) affronta in amichevole San Marino. Mancini darà spazio a chi non è sicuro di fare parte della truppa che andrà all'assalto dell'Europeo itinerante che inizierà il prossimo 11 giugno proprio a Roma, quando gli azzurri giocheranno contro la Turchia. Dopo la partita di stasera il gruppo avrà due giorni di riposo e si ritroverà direttamente lunedì a Coverciano, dove inizierà la vera preparazione. E Mancini comincerà anche ad avere le idee un po' più chiare su chi convocare. Si comincia alle 20,45. Bernardeschi capitano di serata.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Cragno; Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi; Castrovilli, Cristante, Pessina; Bernardeschi, Kean, Grifo. All.: Mancini.

SAN MARINO (4-2-3-1): Benedettini; M.Battistini, Fabbri, Rossi, Grandoni; Mularoni, E.Golinucci; Tomassini, Hirsch, Palazzi; Nanni. All.: Varrella.