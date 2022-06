Gravina: «Ripescaggio? L'Italia ha perso, siamo fuori dal mondiale»

«E' una fase delicata, dobbiamo ricostruire la credibilità». Gravina parla dopo la sconfitta della Nazionale contro l'Argentina e a poche ore da Italia-Germania, esordio azzurro nella Nations Leage. Il numero uno della Figc smonta poi qualsiasi illusione di ripescaggio ai prossimi mondiali in Qatar: «Il ripescaggio? L'Italia ha perso, siamo fuori dal Mondiale». La Nazionale è arrivata a Bologna dove questa sera scenderà in campo per la Nations League. La squadra è stata accolta dagli applausi dei tifosi nel centro città dove c'è l'albergo che ospita tutta la delegazione italiana.

