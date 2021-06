Italia, le possibili avversarie agli ottavi: pericolo Olanda e Belgio. Ecco cosa può succedere

Battendo la Svizzera, la Nazionale di Roberto Mancini si è qualificata agli ottavi di finale degli Europei con un turno di anticipo. Adesso è attesa da Italia-Galles in programma domenica pomeriggio alle 18 ancora allo stadio Olimpico. Per arrivare primi nel girone agli azzurri basterà pareggiare: in questo caso, agli ottavi sfiderebbe a Londra (sabato 26 alle 21) la seconda del gruppo C. Le più probabili sono una tra Olanda, Austria e Ucraina.

Se invece finisse seconda (con una sconfitta contro il Galles) l'Italia giocherebbe invece gli ottavi sempre sabato 26 giugno, ma alle 18, e soprattutto ad Amsterdam. Affronterebbe in questo caso la seconda del gruppo B, composto da Belgio, Russia, Finlandia e Danimarca.