Italia-Inghilterra, Spinazzola sarà al fianco dei compagni: «Se vinciamo salto con una gamba tutto il tempo»

Leonardo Spinazzola sarà al fianco dei compagni alla finale degli Europei di domenica tra Italia e Inghilterra. Il centrocampista della Roma, colpito da un brutto infortunio nel corso di Italia-Belgio, volerà a Londra per supportare gli azzurri in quella che sarà un serata indimenticabile. «I compagni mi hanno dato un'emozione molto grande con quei messaggi dopo la seminfinale», ha detto Spinazzola intervistato al Tg1.

«La mia maglia a Insigne? Effettivamente gli stava un po' grande, ma il gesto è stato bellissimo», ha continuato il centrocampista azzurro. «Promessa mantenuta, a Londra ci vado: siamo una famiglia e loro me l'hanno dimostrato con quei messaggi. Con le stampelle sarò il dodicesimo in campo. Se vinciamo, sarà un casino per me: come faccio a saltare? Mia moglie si preoccupa. Ma se si vince salto con una gamba tutto il tempo. Inciterò tutti sull'aereo entrando con loro. Cosa gli dirò?: “Ragazzi, ci sto pure io, ecco Spina”».