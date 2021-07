Italia-Inghilterra una settimana dopo, in Scozia ringraziano per l'impresa degli azzurri

Quasi una settimana dopo, Italia-Inghilterra è ancora una festa e una goduria. E non solo per i tifosi azzurri che, dopo 53 anni, hanno riportato a Roma il trofeo europeo, ma anche per gli scozzesi che hanno sempre parteggiato per noi. Dalle prime pagine del "The National", quotidiano filo-indipendista della regione della Gran Bretagna, fino alle strade, i ringraziamenti agli uomini di Roberto Mancini che hanno espugnato Wembley l'11 luglio ancora non sono finiti. Con la cornamusa, hanno intonato il nostro inno di Mameli. E che interpretazione magistrale.

