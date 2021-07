Italia-Inghilterra, la finale degli Europei: ecco le probabili formazioni

L'atto finale di Euro 2020 sarà Italia-Inghilterra, che si disputerà domenica 11 luglio alle ore 21.00 al Wembley Stadium di Londra (ore 20 locali). Le due nazionali arrivano alla finale entrambe cariche di 120 minuti sulle gambe giocati nelle rispettive semifinali. Gli azzurri di Roberto Mancini si sono spinti addirittura sino ai calci di rigore per avere la meglio della Spagna di Luis Enrique, che dopo esser passata in svantaggio a causa del gol di Federico Chiesa, ha rimesso in parità il match con la rete del subentrato Alvaro Morata; i Tre Leoni di Southgate, invece, si sono imposti nei 30 minuti supplementari, con la rete di Harry Kane, che dopo essersi visto respingere un rigore da Kasper Schmeichel è stato bravo a ribattere in rete dopo la sfortunata respinta del portiere della Danimarca.

L'ultimo incontro in una competizione ufficiale tra Italia ed Inghilterra è datato addirittura a 7 anni fa, ma sorride agli italiani, dato che il 14 giugno 2014 ci imponemmo per 2 a 1 ai Mondiali in Brasile, con le reti di Marchisio prima e Balotelli poi, tra le quali arrivò il pareggio momentaneo di Sturridge. Anche l'ultimo incontro in un europeo è favorevole agli azzurri, che ad Euro 2012 vinsero proprio dopo i tiri dal dischetto con rete decisiva di Diamanti. Il bilancio complessivo invece descrive uno score tutto sommato equilibrato, con 10 vittorie azzurre, 9 pareggi e 8 vittorie dei britannici.

Non ci dovrebbero essere indisponibili per ambedue i commissari tecnici - eccezion fatta per Spinazzola - che quindi potranno avere a disposizione l'intero organico per l'atto conclusivo della massima competizione continentale per nazioni. Nonostante ciò, le modifiche da parte dei due ct agli undici iniziali delle rispettive finali dovrebbero essere molto poche.

Roberto Mancini schiererà il suo fidato e rodato 4-3-3, con i quattro di difesa che dovrebbero essere confermati in blocco dopo l'ottima prestazione contro le Furie Rosse. Maglie da titolari quindi per Di Lorenzo, Bonucci e Chiellini, che sulla sinistra vedranno sfrecciare nuovamente Emerson Palmieri, alla prima da titolare contro la Spagna ma ampiamente convincente in entrambe le fasi del gioco. Il centrocampo sarà quello standard della fase ad eliminazione diretta, nonostante le prestazioni sottotono di Barella e Verratti, che saranno guidati comunque dal regista Jorginho. Qualche dubbio in attacco, ma non sulle ali: partiranno quasi certamente titolari Chiesa - che ha già segnato due gol nella seconda fase - e Insigne, ancora positivo in semifinale nonostante non abbia segnato, mentre le quotazioni di Immobile sono in discesa, ma dovrebbe comunque partire nell'11 che canterà l'inno di Mameli.

Confermato anche l'undici dei Tre Leoni da Gareth Southgate, che ha solo due dubbi da sciogliere nei giorni che precederanno la partita: i ballottaggi per due maglie da titolari sono tra Saka e Sancho da una parte, e tra Mount e Foden dall'altra.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

A disp: Meret, Sirigu, Florenzi, Toloi, Acerbi, Bastoni, Locatelli, Cristante, Pessina, Bernardeschi, Belotti, Berardi. Ct: Roberto Mancini

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane

A disp.: Ramsdale, Trippier, Mings, White, James, Grealish, Henderson, Foden, Bellingham, Sancho, Rashford, Calvert-Lewin. Ct: Gareth Southgate

La partita sarà visibile sia in chiaro su Rai Uno con streaming su Rai Play, sia sui canali satellitari di Sky Sport, con streaming sulla piattaforma Sky Go.