Italia-Inghilterra, la petizione per farla rigiocare con migliaia di firme: «I giocatori inglesi come schiavi»

Agli inglesi non va proprio giù che l'Italia abbia vinto Euro 2020 e per questo online è apparsa una petizione che sta raccogliendo migliaia di firme e che ha come obiettivo quello di far rigiocare la finale. La motivazione ha a che fare con Giorgio Chiellini e il gesto nei confronti di uno dei suoi avversari. I tifosi della nazionale inglese inoltre sono convinti che l'arbitro fosse di parte perché ha tirato fuori soltanto cartellini gialli.

Italia-Inghilterra, la petizione

Il mondo celebra la vittoria dei ragazzi di Roberto Mancini, ma alcuni tifosi inglesi sono convinti che la vittoria non sia meritata. Le immagini di Chiellini che strattona un giocatore inglese hanno dato scandalo. Si grida all'errore arbitrale, problema che non è stato sollevato in semifinale con il rigore contro la Danimarca. Nell'ultima petizione gli inglesi si scagliano contro l'operato dell'olandese Kuipers per quel gesto su Bukayo Saka al 95′ minuto.

«Il match dell'11/07/2021 non è stato affatto corretto. Dopo che l'Italia ha ricevuto solo un cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell'Inghilterra come se fossero schiavi. Tutte quelle spinte, strattonate e calci e l'Italia era ancora autorizzata a vincere? Decisamente di parte – si legge nella didascalia della petizione – L'Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per il suo modo di giocare e la rivincita dovrebbe avere luogo con un arbitro non di parte. Questo non è stato affatto giusto».