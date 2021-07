Italia-Inghilterra, l'olandese Kuipers l'arbitro della finale. Un precedente sorride agli azzurri

Le notti magiche della nostra Italia stanno per concludersi, nel bene, o nel male. L'ultimo atto di Euro 2020 ci vedrà protagonisti assieme all'Inghilterra di Gareth Southgate nel teatro di Wembley e all'arbitro olandese, il primo in assoluto, Björn Kuipers.

Italia-Inghilterra: probabili formazioni, orario e dove vederla

Italia-Inghilterra, il precedente con Kuipers sorride agli azzurri

Fischietto della finale di Champions League tra Real e Atletico Madrid del 2014 e di due finali dell'Europa cadetta, quella del 2018 tra Olympique Marsiglia e, ancora una volta, i Colchoneros, e quella del 2013 tra Benfica e Chelsea, l'olandese ha diretto per quattro volte anche la nostra Nazionale azzurra. Solo in una di queste occasioni, l'Italia è riuscita a portare il risultato a casa, contro un pareggio e due sconfitte.

La sorte, però, ci strizza l'occhio: l'unica vittoria è stata proprio contro l'Inghilterra il 15 giugno 2014 durante il Mondiale di Rio de Janeiro. Altri tempi direte, a ragione, ma in quella squadra c'erano pezzi che possiamo trovare anche tra i convocati di Roberto Mancini - Marco Verratti, Salvatore Sirigu e, ovviamente, Giorgio Chiellini. In campo c'era anche Daniele De Rossi, ora assistente del commissario tecnico. Ad aprire le danze ci pensò Claudio Marchisio, pareggiò Daniel Sturridge e poi Mario Balotelli mise tutto a posto. Da segnalare, tra l'altro, che è stata anche l'unica sconfitta degli inglesi con Kuipers come arbitro.

Italia-Inghilterra, la terna arbitrale

L'olandese sarà affiancato nella finale di domenica dagli assistenti olandesi Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra, mentre Carlos Del Cerro Grande (Spagna) sarà il quarto ufficiale. Il ruolo di video assistente arbitro (VAR) è stato assegnato a Bastian Dankert (Germania), e sarà coadiuvato da Pol van Boekel (Olanda), Christian Gittelmann e Marco Fritz (entrambi Germania). Juan Carlos Yuste Jiménez (Spagna) completa lo schieramento come assistente arbitrale di riserva.