Italia-Inghilterra, dopo la regina Elisabetta anche il principe William lancia l'appello: «Bring it home, portate a casa il trofeo» Video

Italia-Inghilterra, dopo la regina Elisabetta anche il nipote William lancia un appello alla nazionale inglese: «Bring it home», portate a casa il trofeo. Il principe, che è anche patron della federcalcio inglese, la più antica del mondo, ha augurato buona fortuna ai bianchi. Il duca di Cambridge ha detto in un post sul profilo Instagram dukeandduchessofcambridge che divide con la moglie Kate Middleton: «Non può davvero credere che ciò stia accadendo. A Gareth (Southgate), Harry (Kane) e a tutta la squadra inglese dentro e fuori dal campo voglio solo augurarvi buona fortuna per stasera».

