Italia-Inghilterra, Stefano Bizzotto e Katia Serra i telecronisti Rai per la finale. Chi sono

Italia-Inghilterra, Stefano Bizzotto e Katia Serra saranno i telecronisti Rai per la finale degli Europei in programma domani alle 21 allo stadio Wembley di Londra. Katia Serra diventa così la prima telecronista a raccontare gli Azzurri del calcio.

Katia Serra, prima telecronista

La coppia di telecronisti, che ha già curato diverse partite pomeridiane degli Europei è dovuta subentrare in corsa, dopo i casi di positività al Covid nel team Rai.

In attesa dell'esito del tampone molecolare per Alberto Rimedio, risultato positivo al Covid in un tampone rapido, Bizzotto e Serra stanno raggiungendo Londra. Fabrizio Tumbarello inoltre sostituirà Aurelio Capaldi nelle interviste.