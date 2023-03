Italia-Inghilterra, annullata amichevole tra tifosi. «Minacce ultras da Napoli»

Rischia seriamente di saltare la partita tra tifosi di Italia e Inghilterra organizzata a Napoli dalla Figc in occasione della “prima” delle sfide di qualificazione della Nazionale per Euro 2020. Salta per ragioni di sicurezza, dopo che gli organizzatori hanno ricevuto «minacce di violenza» da parte di un gruppo di fan locali, questo è quanto riporta il Times. Gli organizzatori inglesi avrebbero ricevuto da Napoli «una mail minacciosa» inviata da un gruppo di ulras del Napoli. Nella mail si parlava - racconta il Times - di un allarme vero e proprio, per via di una sessantina di tifosi pronti a presentarsi all’incontro amichevole con brutte intenzioni.

La Figc è stata allertata e ha ritenuto opportuno far verificare alla polizia se certe minacce fossero credibili. La risposta, dopo i controlli, è stata che erano molto preoccupati e che la consideravano una minaccia molto credibile. Per tanto la partita al momento è sospesa, in attesa di notizie migliori, distensive: la Figc è in contatto con la federazione inglese, si sta cercado una soluzione, ma visti i precedenti della scorsa settimana, al momento, è complicato. Sono attesi a Napoli, tra martedì e mercoledì circa tremila tifosi inglesi e la città, dopo gli scontri in occasione della sfida con l’Eintracht, è già in allerta.