Italia-Galles, probabili formazioni, orario e dove vederla. Mancini stravolge l'attacco: dentro Belotti, Chiesa e Bernardeschi

Vigilia del match a Casa Azzurri: domani, alle ore 18:00 prenderà il via la terza giornata di Euro 2020, con due partite allo stesso orario come consueto nell'ultima giornata della prima fase. Di fronte allo Stadio Olimpico di Roma Italia e Galles, mentre all'altro Stadio Olimpico, quello di Baku, si scontreranno Svizzera e Turchia.

Gli azzurri di Roberto Mancini sono già sicuri di un posto agli ottavi di finale, e il primo posto nel girone non necesssariamente assicurerebbe un turno agevole, vista la formula del torneo. Nonostante ciò, il commissario tecnico di Jesi non ha intenzione di fare alcun calcolo, e seppur mettendo mano alla panchina per dare minuti a chi ha giocato di meno, punterà alla vittoria come ha fatto nei primi due match della competizione. Anche i gallesi arrivano alla partita relativamente tranquilli: i 4 punti ottenuti sino ad oggi potrebbero valergli il passaggio del girone anche in caso di sconfitta, dato che eventualmente partirebbero in posizione preminente nella speciale classifica delle migliori terze dei sei gironi.

L'Italia scenderà in campo di nuovo con il classico 4-3-3, a cui Mancini non rinuncia nonostante i numerosi cambi che farà. A destra confermato Di Lorenzo e ancora panchina per Toloi, mentre sulla sinistra potrebbero avvicendarsi Spinazzola ed Emerson Palmieri. Anche a centrocampo un solo cambio, con Verratti che si riprende una maglia da titolare dopo aver recuperato dall'infortunio e sostituirà Barella, che ha subito anche un colpo fastidioso alla caviglia nella partita contro la Svizzera. Il reparto d'attacco, invece, sarà cambiato in blocco: fuori quindi Insigne, Immobile e Berardi, dentro Chiesa, Belotti e chance anche per Bernardeschi.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Locatelli, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti

A disp.: Sirigu, Meret, Toloi, Bastoni, Spinazzola, Castrovilli, Cristante, Pessina, Barella; Immobile, Berardi, Insigne, Raspadori. All. Roberto Mancini

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; James, Ramsey, Bale; Moore

A disp.: Hennessey, Davies; Lawrence, Gunter, Norrington-Davies, Williams, Cabango; Ampadu, Smith, Williams, Levitt, Colwill, Brooks, Wilson; Roberts. All. Robert Page