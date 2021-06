Italia-Galles, probabili formazioni, orario e dove vederla. Turnover per Mancini, dentro Toloi e Chiesa

La terza giornata di Euro 2020 si aprirà domenica alle ore 18, con le partite del Gruppa A Italia-Galles e Svizzera-Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno ormai ipotecato matematicamente il passaggio alla fase ad eliminazione della competizione, dopo i due 3 a 0 maturati contro i turchi e gli elevetici. I britannici invece non sono ancora sicuri della qualificazione, ma potrebbero avanzare come secondi anche subendo una sconfitta. L'incontro si terrà ancora una volta allo Stadio Olimpico di Roma, e sarà visibile in chiaro su Rai Uno - con streaming su Rai Play - e sui canali satellitari di Sky Sport, con streaming su Sky Go.

Il ct azzurro di Jesi potrebbe metter mano un po' alla panchina in quest'ultimo turno del girone, sia per far rifiatare qualche giocatore che ha speso di più, sia per rodarne qualcun'altro in vista delle partita decisive del torneo. Quasi sicuramente verrà dato un altro turno di riposo a Verratti, che appare ormai recuperato dall'infortunio occorsogli durante la parte finale di stagione col Psg ma che in via precauzionale verrà tenuto ai box. Sulla sinistra riposo per Spinazzola, che cederà la maglia da titolare a Rafael Toloi, e sarà confermato Acerbi in attesa del recupero di Chiellini. Il centrocampo dovrebbe essere quello delle prime due partite, mentre davanti potrebbe avere una chance Chiesa al posto di Insigne.

Modulo a specchio anche per il ct gallese Robert Page, che confermerà il 4-3-3 con davanti il tridente Bale, Moore e James. Anche Ramsey prenderà posto da titolare in mezzo al campo, con licenza ad agire anche da trequartista nel "falso" 4-2-3-1 visto già contro la Turchia. Confermati anche i 4 di difesa.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Toloi; Locatelli, Jorginho, Barella; Berardi, Immobile, Chiesa.

A disp.: Sirigu, Meret; Bastoni, Palmieri, Spinazzola; Castrovilli, Cristante, Pessina, Verratti; Belotti, Bernardeschi, Insigne, Raspadori, Verratti. All. Roberto Mancini

GALLES (4-3-3): Ward; C. Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen, Ramsey; James, Moore, Bale

A disp.: Hennessey, Davies; Lawrence, Gunter, Norrington-Davies, Williams, Cabango; Ampadu, Smith, Williams, Levitt, Colwill, Brooks, Wilson; Roberts. All. Robert Page