L'Italia è anche prima. Nessuno ha mai avuto dubbi conoscendo Mancini che avrebbe chiuso alla grande il ciclo di tre tappe all'Olimpico. Va bene andare a Londra ed entrare nella parte più problematica del tabellone, dove ai quarti può presentarsi il Belgio in testa nel ranking Fifa e in semifinale la Francia campione del mondo. Il ct, come garantito alla vigilia, non ha fatto calcoli. Avrebbe dovuto perdere contro il Galles per avere meno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati