Nations League, i convocati: Mancini taglia Zaccagni, Locatelli e altri quattro giocatori. Ecco la lista definitiva, c'è Zaniolo

Il termine ultimo era la mezzanotte di ieri. E Roberto Mancini, ct della Naziona Italiana, ha dovuto fare delle scelte in vista della Nations League: dentro gli interisti che si uniranno al gruppo dopo la finale di Champions League e oltre a Berardi e Pessina, fuori per problemi fisici, sono stati tagliati altri cinque elementi che sono partiti comunque alla volta della Sardegna e che comunque, in ogni caso, almeno in questi giorni, rimarranno ad allenarsi col gruppo.

Nations League, i tagli di Mancini

Baschirotto, Buongiorno, Florenzi, Gatti, Locatelli e Zaccagni: sono questi i giocatori che non giocheranno la semifinale di Nations League contro la Spagna il prossimo 15 giugno a Enschede in Olanda. Mentre dentro a lista che stanotte è stata consegnata alla UEFA ci sono Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco, tutti difensori, e Barella in mezzo al campo. Rimane quindi dentro Zaniolo.

L'elenco dei convocati

L'elenco dei convocati dell'Italia di Mancini per le finali di Nations League: - Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli); - Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta); - Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray); - Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre).

IL PROGRAMMA

La Nazionale è da ieri sera è in Sardegna dove venerdì mattina giocherà un'amichevole contro la primavera del Cagliari.

Subito dopo rompete le righe e raduno a Coverciano domenica pomeriggio. Da quel momento in poi conto alla rovescia per l'appuntamento contro la formazione di De la Fuente. Gli azzurri partiranno verso l'Olanda nella giornata di mercoledì 13.