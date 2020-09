Italia-Bosnia 0-0 Diretta Azzurri subito pericolosi, salva Sehic

Comincia l'avventura dell'Italia nella Nations League. C'è la Bosnia a Firenze, il Franchi a porte chiuse.



21' Importante recupero in fase di ripiegamento di Barella, che ferma Dzeko. Il centravanti giallorosso, spalle alla porta, provava a far salire i compagni.



18' Punizione a giro di Lorenzo Insigne: la traiettoria è leggermente alta, con la palla che sorvola la traversa bosniaca e si spegne sul fondo.



11' Percussione centrale di Insigne, che arrivato al limite dell'area scarica per Chiesa. Il giocatore della Fiorentina controlla non perfettamente e scarica con forza sull'esterno della rete.



3' Subito Italia intraprendente, con gli Azzurri che tentano di prendere il controllo del gioco fin dai primi minuti, come chiesto dal Ct. Mancini.



1' Inizia la partita allo Stadio Franchi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bosnia-Erzegovina 4-3-3: Sehic - Cipetic, Sunjic, Sanicanin, Kolasinac - Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak - Visca, Dzeko, Hodzic. A disposizione: Begovic, Civic, Bicakcic, Kvrzic, Besic, Duljevic, Koljic, Danilovic, Hajradinovic, Sabanadzovic, Buric, Milosevic.

Italia 4-3-3: Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi - Pellegrini, Sensi, Barella - Chiesa, Belotti, Insigne. A disposizione: Sirigu, Meret, Chiellini, Mancini, Di Lorenzo, Spinazzola, Locatelli, Cristante, Jorginho, Zaniolo, Kean, Immobile. Ultimo aggiornamento: 21:13

