Il quarto di Monaco di Baviera è quello annunciato. L’unico che ha seguito alla lettera il pronostico: il Belgio e l’Italia si ritrovano in Germania a punteggio pieno. L’enplein, tra l’altro, è stato finora centrato solo dalle nazionali di Martinez e Mancini. Di inedito per gli azzurri c’è però il ruolo dentro il match dell’Allianz Arena: non partiranno favoriti, mai successo dall’inizio dell’Europeo. Lo sono stati, avendo rafforzato il 7°...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati