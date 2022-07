L'Italia femminile perde con il Belgio: azzurre eliminate dall'Europeo

Niente impresa dell’Italia femminile agli Europei in Inghilterra. Le azzurre perdono contro il Belgio 1-0 e salutano il torneo già nella fase a gironi. Al Manchester City Academy Stadium, le ragazze di Milena Bertolini hanno solo un risultato, la vittoria, per sperare di passare ai quarti di finale. E partono subito molto bene, con la Girelli che al 2’ per poco non trova la rete del vantaggio con un destro a giro deviato provvidenzialmente dalla Evrard. Al 41’ è la Bonansea ad avere sul destro la palla buona, ma spreca.

Nella ripresa, quando l’Italia dovrebbe premere sull’acceleratore, ecco invece che è il Belgio a trovare clamorosamente il vantaggio al 49’ con la De Caigny. La risposta è immediata, ma la Girelli da fuori trova solo la traversa. Poi un lungo assedio ma senza gol. Italia ko e addio Europei. E la ct decisamente delusa: "Abbiamo perso una partita che non abbiamo meritato di perdere. Questa esperienza ci farà crescere e diventare più forti. Ora si volta pagina, cercando di non ripetere più errori".