Diretta Italia-Argentina, probabili formazioni e dove vederla in tv: tridente Raspadori-Belotti-Bernardeschi

L'Italia affronta stasera a Londra l'Argentina nella Finalissima 2022, che assegna la coppa dei campioni Conmebol-Uefa. Mancini deve fare a meno di numerosi potenziali titolari, da Ciro Immobile a Federico Chiesa, da Domenico Berardi a Marco Verratti, fino a Nicolò Zaniolo. Il tridente, con ogni probabilità, sarà composto da Bernardeschi, Belotti e Raspadori. L'Albiceleste, invece, potrà contare su Lionel Messi, coadiuvato in attacco da Lautaro e Di Maria.

Italia-Argentina, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Ct: Roberto Mancini.

A disposizione: Cragno, Meret, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Politano, Scamacca, Tonali.

Indisponibili: Sirigu, Berardi, Immobile, Zaniolo, Kean, Chiesa, Verratti, Toloi, Insigne

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Guido Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro, Di Maria. Ct: Lionel Scaloni.

A disposizione: Armani, Musso, Montiel, Pezzella, Perez, Senesi, Mac Allister, Palacios, Gomez, Alvarez, Correa, Gonzalez

Arbitro: Gomez (Cile)

Assistenti: Schiemann e Rios (Cile)

IV uomo: Gil Manzano (Spagna)

Var: Hernandez (Spagna)

Avar: Martinez Munuera (Spagna), Martins (Portogallo)

Italia-Argentina, dove vederla in tv e streaming

La Finalissima tra Italia e Argentina, in programma alle ore 20.45 allo stadio Wembley di Londra sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno (visibile in chiaro ai canali 1 e 501 HD del digitale terrestre) e in streaming gratuito attraverso RaiPlay. La diretta testuale su ilmessaggero.it.