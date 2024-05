Italia, Acerbi out per pubalgia: preallertato Gatti per il raduno in vista dell'Europeo

Brutta notizia per l'Italia di Luciano Spalletti che perde Francesco Acerbi in vista dell'Europeo. A causa dei postumi di una pubalgia, il difensore dell'Inter non farà parte della Nazionale che domani si radunerà al Centro Tecnico Federale. Non è ancora escluso che Acerbi possa par farte dei 26 che partiranno per la Germania in vista di Euro2024. Intanto però l'allarme è concreto e per il ct degli azzurri potrebbe essere una complicazione non da poco.

Acerbi out per infortunio

Lo ha annunciato la FIGC tramite una nota ufficiale che sottolinea il forfait del centrale nerazzurro. «Il Ct azzurro Luciano Spalletti ha già preallertato il difensore della Juventus Federico Gatti, che si è reso disponibile e si metterà subito al lavoro nella propria sede. Al momento, dunque, sono 29 i calciatori che domani entro le ore 12 raggiungeranno il ritiro a Coverciano».