Diretta Irlanda del Nord-Italia dalle 20.45: dove vederla in tv e le probabili formazioni

Vincere potrebbe anche non bastare. Ma la nazionale campione d'Europa può realmente avere paura dell'Irlanda del Nord? No, non può essere così: e allora gli azzurri, a Belfast, sono chiamati alla goleada per staccare direttamente il pass per il Mondiale in Qatar e non rivivere gli incubi di quella notte milanese contro la Svezia che, a distanza di anni, è ancora un ricordo che mette paura. L'Irlanda del Nord alzerà il muro: servirà l'Italia migliore. Il compito di abbatterlo toccherà a Chiesa, Insigne e Berardi che comporranno il tridente offensivo senza un vero e proprio punto di riferimento centrale. Questa è la tattica scelta dal ct Roberto Mancini. Che alla vigilia ha allontanato le paure. Ma che, purtroppo, rimangono.

Irlanda del Nord-Italia

Irlanda del Nord-Italia, le probabili formazioni

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, Evand,, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington. CT: Baraclough.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. CT: Mancini.

Cosa serve all'Italia per qualificarsi

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La sfida di questa sera sarà tramessa in diretta tv e in esclusiva da Rai 1 a partire dalle 20.45: Per lo streaming sarà possibile collegarsi al sito RaiPlay.it per poterla vedere.