Capello lasciò furtivamente la capitale a notte fonda, Inzaghi lo fa in pieno giorno. Destinazione Milano, perché sarà lui il successore di Conte. Nemmeno il più accanito contestatore laziale avrebbe osato immaginare questo incredibile voltafaccia a cui i tifosi non hanno voluto credere fino a quando non si è materializzato l’addio di Inzaghi con il comunicato della società laziale. Un epilogo che ha lasciato esterrefatto l’intero ambiente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati