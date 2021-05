Dal pugno al cielo al pollice verso. Inzaghi fa un voltafaccia clamoroso. La notte mette la firma simbolica sul rinnovo, la mattina si pente, dice sì all’Inter e addio alla Lazio. È un colpo di scena clamoroso che manda Lotito al manicomio. Ieri, dopo averlo provato a convincere per un’ora invano, molla la presa a metà pomeriggio. Non vuol sentir più parlare del suo ex figlioccio, altro che cuore biancoceleste al suo fianco: «Gli avevo...

