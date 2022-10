Inter, perdite ridotte a 140 milioni di euro. Zhang: «Il futuro non è in discussione»

Un rosso ridotto a 140 milioni di euro. L’Assemblea degli azionisti dell’Inter ha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 2021-2022. I risultati finanziari della scorsa stagione vedono una crescita di circa 75 milioni dei ricavi consolidati che si attestano a 439,6 milioni (nuovo record di fatturato), da confrontare con i 364,7 milioni del bilancio precedente. Il bilancio, però, si chiude appunto con una perdita di 140 milioni, ridotta di circa 105 milioni rispetto ai 245,6 milioni del 2021. E l’azionista di maggioranza ha già manifestato il proprio impegno formale a sostenere il gruppo garantendone il supporto patrimoniale.

«Il futuro del club non è mai stato in discussione e la nostra visione per l’Inter è chiara. Il nostro impegno è a lungo termine, volto a garantire un futuro all’altezza della storia dei nostri colori», ha detto Steven Zhang, presidente del club di viale Liberazione. «In questo periodo così complesso sono cambiate tante cose, ma non il nostro amore per l’Inter e la nostra passione. Questi sono stati tre anni difficili, ma li abbiamo affrontati insieme con determinazione e ambizione, vincendo tre titoli dopo 11 anni di attesa», ha continuato.

E ancora: «Abbiamo avuto il coraggio di affrontare la pandemia con dinamismo e l'abilità di vincere e di rimanere ai vertici. È necessario continuare su questa strada, spinti dall’ambizione sportiva, grazie alla passione dei nostri tifosi in tutto il mondo. È per loro che il club lotta per la seconda stella, per la vittoria su tutti i campi da gioco, e si impegna su tutti i tavoli istituzionali per assicurare un progetto di crescita sostenibile per questo settore».

Soltanto mercoledì Zhang aveva smentito le voci di una cessione della società, subito dopo il passaggio agli ottavi di Champions, grazie al successo per 4-0 della squadra di Simone Inzaghi contro il Viktoria Plzen. In realtà, qualcosa si muove. E sono tanti i fondi statunitensi a voler acquistare il club. La richiesta di Suning è sempre la stessa: 1,2 miliardi di euro.