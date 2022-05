Inter, Zhang nel ritiro della Juve: incontro con Agnelli prima della finale

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha fatto visita alla sede del ritiro della Juventus a Roma, per incontrare il numero uno bianconero, Andrea Agnelli nel giorno della finale di Coppa Italia tra le due squadre allo stadio Olimpico.L'incontro è durato poco meno di un'ora, una visita di cortesia a poche ore dalla finale di Coppa Italia tra le due squadre allo stadio Olimpico di Roma. Nessuno dei due presidenti è annunciato all'Assemblea della Lega di Serie A che si svolgerà nel pomeriggio al Coni ma saranno entrambi presenti in tribuna per l'atteso derby d'Italia.