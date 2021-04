Inter, Zhang è atterrato a Milano. Tra scudetto e futuro: l'agenda del numero 1 nerazzurro

Steven Zhang è già a Milano. Il presidente dell'Inter - classe 1991 - è atterrato in Italia con un volo privato, rientrando dopo alcuni mesi di assenza. Sul tavolo di Zhang, adesso, non ci sono solo i festeggiamenti per lo scudetto, ma anche il futuro del club nerazzurro, tra le trattative per un finanziamento e il possibile incontro con il tecnico Antonio Conte. Il numero 1 nerazzurro, si apprende, ha anticipato i tempi rispetto alla tabella di marcia che era stata indicata dai media nei giorni scorsi.

